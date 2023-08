CGIL,CISL e UIL di Frosinone, l’ennesimo episodio di un’azienda che fugge dal territorio Ciociaro: le iniziative

Come preannunciato, oggi si sono riuniti i segretari generali di CGIL,CISL e UIL di Frosinone per discutere e decidere sulle iniziative da intraprendere dopo l’ennesimo episodio di un’azienda che fugge dal territorio CIOCIARO portando via la possibilità di avere risorse ed investimenti sul territorio. A tal fine si è inviata una richiesta unitaria ad Unindustria che si riporta di seguito: “Spett.le Presidente, le notizie di questi ultimi giorni, diffuse dagli organi di stampa, che annunciano la decisione del Vicepresidente di Unindustria Iamunno, titolare dell’impresa Gran Tour di Paliano, di spostare i suoi investimenti fuori dal territorio, esattamente come già nelle settimane scorse hanno fatto altri imprenditori locali, ci preoccupano molto. Le conseguenze di tali decisioni, oltre ad avere un pesantissimo impatto occupazionale, rappresentano la crisi profonda del sistema produttivo ed il rischio di irreversibile impoverimento del territorio. Per tali ragioni, chiediamo a questa spett.le Associazione un incontro urgente, per un approfondimento sulla questione e per condividere un’azione comune che coinvolga tutti i livelli istituzionali. In attesa di Vostro riscontro, porgiamo Distinti Saluti.” Le istituzioni devono sentirsi tutte coinvolte, CGIL CISL E UIL , vista la gravità della situazione, non si fermeranno finché non si avranno risposte e non escludono, a tal fine, di intraprendere iniziative di mobilitazione sul territorio che pongano al centro la salvaguardia dell’occupazione e dell’apparato produttivo.

