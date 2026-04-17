CFP ISOLA DEL LIRI, INCONTRO CON IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LAZIO

Gli allievi del Centro di Formazione Professionale di Isola del Liri di Frosinone Formazione e Lavoro, accompagnati dal componente del C.d.A Samuel Battaglini, dal Consigliere Provinciale Luca Fardelli e dai Docenti Spartaco Francazi, Francesca Marcelli e Sara Mariorenzi, hanno partecipato alla giornata conclusiva del progetto “Il Difensore Civico tra i banchi di scuola” presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio dove si è svolto l’incontro “Diritti, innovazione e istituzioni – Il Difensore civico e la Pubblica Amministrazione nell’era digitale” .

A fare gli onori di casa il Difensore Civico della Regione Lazio Marino Fardelli.

Un momento formativo importante per gli allievi partecipanti, di grande valore per la consapevolezza e la crescita in ottica della cittadinanza attiva, nel segno del dialogo tra istituzioni, innovazione e nuove generazioni.

Gli studenti del Centro di Formazione Professionale di Isola del Liri, con le loro domande, riflessioni e osservazioni hanno saputo stimolare il dibattito, dimostrando competenza, spirito critico e grande attenzione ai temi trattati, relazionandosi con gli illustri relatori:

– Eleonora Zaza, Presidente CORECOM Lazio

– Alessandro Sterpa Università degli Studi della Tuscia

– Ernesto Belisario, Avvocato ed esperto di diritto delle tecnologie e intelligenza artificiale

– Giovanni Anastasi, Presidente Formez PA.

Particolarmente sentito e significativo il Premio “Caterina Sparagna”, simbolo di memoria e impegno civile, alla giovane studentessa diciottenne nativa di Acuto e frequentante l’ IIS Alighieri di Anagni, scomparsa recentemente e che si era distinta nella partecipazione al progetto “Il Difensore Civico tra i banchi di scuola.

Frosinone Formazione lavoro ha rivolto un ringraziamento a Marino Fardelli e soprattutto per l’importante occasione formativa offerta ai ragazzi.