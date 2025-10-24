CFP CASSINO DI FFL AL RECRUTING DAY DELL’OPENHUB

Una giornata formativa per imparare a valorizzare le competenze acquisite e affrontare colloqui di lavoro

Gli studenti del Cfp di Cassino dell’Azienda speciale Frosinone Formazione Lavoro, accompagnati dai loro docenti, hanno partecipato all’evento “Recruting Day” organizzato dall’OpenHub di Cassino.

Presenti gli allievi dei corsi “Tecnico per l’acconciatura” e Tecnico dei trattamenti estetici che hanno potuto simulare un vero e proprio colloquio di lavoro attraverso professionisti di agenzia specializzate in risorse umane. Un momento importante per sperimentare le dinamiche del mondo del lavoro e testare le competenze acquisite nel percorso formativo, ricevendo preziosi consigli e suggerimenti anche per la redazione di un curriculum vitae.

“Osservare i nostri ragazzi crescere e prepararsi con determinazione per il loro futuro è la nostra più grande soddisfazione” – hanno commentato dal Cfp di Cassino.

“Questa iniziativa rappresenta perfettamente la missione di Frosinone Formazione Lavoro e dei nostri Cfp – hanno dichiarato il Presidente Adriano Lampazzi e i membri del cda Laura Romano e Samuel Battaglini – vogliamo essere un ponte concreto tra il mondo della formazione e quello del lavoro. I nostri allievi non acquisiscono solo competenze tecniche, ma sviluppano anche la capacità concrete per affrontare con sicurezza il loro ingresso nel mercato del lavoro.

L’orientamento professionale e le attività di tutoraggio dei nostri corsi duali non si fermano al diploma. Il nostro obiettivo è accompagnare ogni studente anche nel delicato periodo post-formazione, fornendo gli strumenti e il supporto necessario per costruire il proprio percorso professionale. Un percorso formativo professionale complessivo e qualificato. Un ringraziamento a tutto il personale del Cfp”.