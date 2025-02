CFP CASSINO, AL VIA “LA SCUOLA PER IL FUTURO”: UN PROGETTO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

L’Azienda Speciale Frosinone Formazione Lavoro: “La nostra offerta formativa occasione per il futuro lavorativo di tanti ragazzi” Sessanta ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 18 anni che, attraverso laboratori didattici e percorsi innovativi ed inclusivi, potenzieranno le loro competenze scolastiche nel settore del ”benessere e dell’acconciatura”, con l’obiettivo di favorire la parità di accesso a un’istruzione di valore. Partirà domani, mercoledì 19 febbraio, presso il Centro di Formazione Professionale di Cassino dell’Azienda Speciale Frosinone Formazione Lavoro, il progetto “La Scuola per il futuro”, della durata di 200 ore e che prevede anche attività pomeridiane e nei fine settimana. Si tratta di un’attività finanziata dalla Regione Lazio, attraverso il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Priorità “Inclusione sociale” – Obiettivo specifico L) – Promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini ESO-4.12. L’iniziativa si propone di facilitare il percorso di crescita sociale ed economica dei ragazzi a rischio di povertà educativa ed esclusione sociale, incoraggiando la permanenza nei sistemi educativi e formativi e coinvolgendo anche le loro famiglie. Oltre alle attività laboratoriali, ci saranno momenti di incontro e di cittadinanza attiva, anche attraverso iniziative artistiche e culturali. “È fondamentale e strategico – dicono dall’Azienda Speciale Frosinone Formazione Lavoro – avviare tutte quelle azioni di contrasto al fenomeno della povertà educativa. Tra queste azioni rientra anche la possibilità di aprire i nostri centri oltre i tempi classici della didattica, con attività innovative e inclusive. Lo stiamo facendo a Cassino, attraverso un progetto pilota che ha già riscosso una notevole adesione, con l’obiettivo che proprio la struttura cassinate possa diventare presidio territoriale e polo formativo di riferimento anche per la comunità locale: possiamo contribuire a costruire il futuro lavorativo di tanti ragazzi e tante ragazze con i nostri corsi”.

