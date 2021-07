Per preparare i cestini di pasta fillo con gelato, iniziate sistemando di fronte a voi un foglio di pasta fillo per volta 1: ripiegate un terzo del rettangolo verso l’interno 2, poi sovrapponete l’altro terzo in modo da ottenere un rettangolo più piccolo 3.

Versate l’olio di semi in un pentolino e portatelo alla temperatura di 170°. Adagiate una stella per volta nell’olio bollente, posizionate al centro uno stampino di alluminio del diametro di circa 5 cm alla base 7 e premetelo con un cucchiaio per fare in modo che la pasta fillo rimanga immersa nell’olio mentre prende la forma dello stampino 8. Dopo un paio di minuti, girate il cestino aiutandovi con un altro cucchiaio e friggete per altri 2 minuti per far colorire anche l’interno 9.