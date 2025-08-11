Cesare Baronio, il cardinale storico di Sora

Cesare Baronio, insigne figura della Chiesa cattolica e della cultura europea, nacque a Sora il 30 ottobre 1538. La sua vita, segnata da una profonda fede e da un’acuta intelligenza, lo rese uno dei più grandi storici ecclesiastici del suo tempo.

Dopo i primi studi nella città natale, si trasferì a Roma per proseguire la formazione, entrando in contatto con san Filippo Neri e divenendo uno dei suoi più stretti collaboratori nell’Oratorio. Ordinato sacerdote nel 1564, Baronio si distinse per la sua erudizione e per la capacità di comunicare la storia della Chiesa in modo accessibile e appassionante.

La sua opera più celebre, gli Annales Ecclesiastici, è un monumentale lavoro in dodici volumi, redatto tra il 1588 e il 1607, pensato come risposta cattolica alla storiografia protestante. In essi Baronio narrò, con rigorosa documentazione, la storia della Chiesa dalle origini fino al XII secolo, offrendo un punto di riferimento imprescindibile per generazioni di studiosi.

Papa Clemente VIII lo nominò cardinale nel 1596, riconoscendone la statura spirituale e culturale. Baronio fu anche bibliotecario della Biblioteca Apostolica Vaticana e si impegnò con forza nella riforma della Chiesa in spirito tridentino.

Morì a Roma il 30 giugno 1607, lasciando un’eredità di fede, cultura e amore per la verità storica. A Sora, la sua memoria è ancora viva: la città lo ricorda come uno dei suoi figli più illustri, esempio di dedizione alla Chiesa e al sapere.

Di Antonio Cristian Tanzilli. Per la valorizzazione dei Santi.