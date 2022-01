Cervaro, uomo trovato ferito in modo grave sulla Casilina

Dramma sulla Casilina, nel Comune di Cervaro, un uomo è stato trovato in stato di incoscienza e ferito in modo grave. Ad accorgersi dell’uomo a terra alcuni passanti che lo hanno visto privo di sensi, da qui la macchina dei soccorsi si è messa in moto, sul posto un’ambulanza dell’Ares 118 che visto la gravità delle ferite riportate, ha chiesto l’ausilio di un eliambulanza. Sull’accaduto stanno indagando i militi della compagnia di Cassino per accertare quale sia la causa che ha ridotto l’uomo in questo stato.

Foto archivio