Cervaro, un anno del Centro di Riabilitazione “San Benedetto”: Quadrini ne celebra il valore umano e professionale

Grande partecipazione ed emozione questa sera a Cervaro per la serata celebrativa del primo anniversario del Centro di Riabilitazione “San Benedetto”, una realtà sanitaria che, in soli dodici mesi di attività, è riuscita a imporsi come un punto di riferimento fondamentale per la cura e l’assistenza nell’intera provincia di Frosinone. All’evento, ospitato nella splendida cornice di Villa Clara, ha preso parte il Consigliere Provinciale, Gianluca Quadrini, che ha voluto esprimere il proprio plauso istituzionale e personale a una struttura che coniuga altissima professionalità e profonda vicinanza al cittadino.

​”Ci sono progetti che vanno ben oltre la semplice attività professionale, perché mettono al centro il valore più prezioso: la salute, la dignità e il benessere delle persone,” ha dichiarato a margine dell’evento il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini. “Il Centro San Benedetto rappresenta esattamente questo: un presidio di eccellenza tecnologica e terapeutica, guidato da una straordinaria umanità.”

​Nel corso del suo intervento, Quadrini ha rivolto un ringraziamento particolarmente affettuoso e caloroso alla proprietà e alla governance della struttura:

​A Mirko Clemente e alla moglie Fabiana: “Straordinari titolari e guide instancabili di questa importante realtà sanitaria, capaci di tradurre una visione in un servizio concreto per il territorio.”

​Alla Famiglia Clemente nel suo complesso: “Per la lungimiranza, l’impegno costante e la grandissima passione con cui portano avanti un presidio così prezioso per la nostra comunità.”

​Al personale medico, infermieristico e amministrativo: “A tutto lo staff e ai dipendenti va il ringraziamento più grande. Siete il vero cuore pulsante di questa struttura: con il vostro lavoro quotidiano, l’empatia e la dedizione, sapete far sentire i pazienti sempre a casa, offrendo cure eccellenti in un clima di autentica familiarità.”

​Un ringraziamento è stato inoltre rivolto alla direzione di Villa Clara per l’impeccabile accoglienza e l’organizzazione della serata celebrativa.

​In conclusione, Quadrini ha voluto rimarcare il ruolo fondamentale che le istituzioni devono ricoprire nel supportare il tessuto socio-sanitario locale:

​”Sostenere, valorizzare e dare visibilità a chi investe con il cuore e con coraggio nel nostro territorio, ispirandosi quotidianamente ai valori della solidarietà, della vicinanza e della cura, è un dovere imprescindibile per le istituzioni. Al Centro San Benedetto, alla famiglia Clemente e a tutti i collaboratori vanno i miei più sinceri complimenti e l’augurio di un futuro ricco di ulteriori e meritati successi. Ad maiora sempre!”