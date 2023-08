Cervaro – In due denunciati per tentato furto

I Carabinieri della Stazione di Cervaro hanno denunciato a piede libero due uomini, un 65enne e un 70enne, entrambi residenti nella provincia di Bologna e già noti alle forze dell’ordine che, nella serata di ferragosto, hanno tentato un furto ai danni della colonnina self service del distributore di carburanti IP sito sulla S.S. n. 6 “Casilina” a Cervaro in località “Sordella”. I due si sono allontanati a bordo della loro auto ma grazie alle numerose telecamere presenti sono stati riconosciuti e immediatamente fermati.Anche a ferragosto, continua l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri Cassino e delle Stazioni dipendenti nel contrasto all’illegalità in risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini di Cassino e dei paesi vicini. ( comunicato stampa)

Correlati