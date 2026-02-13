Cervaro, i ristori del termovalorizzatore e la domanda che resta: quei soldi proteggono davvero i cittadini?

Il Comune di Cervaro beneficia di ristori economici legati alla presenza del vicino inceneritore di San Vittore del Lazio, impianto che da anni rappresenta uno snodo centrale nella gestione dei rifiuti regionali. Risorse previste per compensare l’impatto ambientale sul territorio. Ma nella comunità si fa strada un interrogativo semplice e diretto: come vengono utilizzati quei fondi?

Il principio alla base dei ristori è chiaro: un territorio che ospita – o subisce – l’impatto di un’infrastruttura industriale riceve un contributo economico. È una forma di compensazione. Tuttavia, proprio l’esistenza di tale compensazione richiama un dato di fatto: un impatto c’è, e va governato con strumenti adeguati e trasparenti.

La richiesta di trasparenza

Cittadini e associazioni locali chiedono chiarezza su alcuni punti essenziali:

le somme percepite sono vincolate a interventi ambientali specifici?

finanziano monitoraggi indipendenti e continuativi su aria, acqua e suolo?

sostengono programmi di prevenzione e screening sanitario per la popolazione?

vengono rendicontate pubblicamente in modo dettagliato?

Il tema non è solo contabile. È politico e sociale. Perché i ristori, per loro natura, dovrebbero tradursi in maggiori garanzie, non in una generica voce di bilancio.

Ambiente e salute: la priorità

In territori prossimi a impianti industriali complessi, la tutela ambientale si misura nella qualità e nell’accessibilità dei dati: centraline attive, report pubblici, verifiche periodiche, confronto costante con la cittadinanza. La percezione di sicurezza passa anche dalla trasparenza delle informazioni.

Non si tratta di mettere in discussione l’esistenza dell’impianto (argomento ormai considerato tabù), ma di rafforzare gli strumenti di controllo e prevenzione. I ristori economici, secondo molti, dovrebbero rappresentare un investimento strutturale in salute pubblica, verde urbano, qualità dell’aria e informazione ambientale.

Un confronto necessario

L’amministrazione comunale è chiamata a un passaggio importante: spiegare in modo puntuale come le risorse vengono impiegate e quali benefici concreti producono per la collettività. Un confronto pubblico – magari attraverso un consiglio comunale aperto o una relazione annuale dedicata – potrebbe contribuire a dissipare dubbi e rafforzare la fiducia istituzionale.

Perché se è vero che le compensazioni economiche sono previste dalla normativa, è altrettanto vero che la tutela dell’ambiente e della salute resta una priorità non negoziabile.

La domanda che Fare Verde Provincia di Frosinone APS pone ai cittadini di Cervaro è una sola: quei soldi stanno davvero tornando ai cittadini sotto forma di protezione e prevenzione

Fare Verde Provincia di Frosinone APS