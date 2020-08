Ha sciolto le riserve ed ha deciso di proseguire da solo il suo cammino elettorale Pietro Pacitti, giovane candidato a sindaco alle prossime amministrative di Cervaro. A sostenerlo in questa difficile tornata elettorale sarà il padre Giovanni Pacitti, ex consigliere comunale, ex vice sindaco ed ex sindaco in paese. Sessantotto anni, stimato e ben voluto da tutti, Giovanni Pacitti ha vinto ogni remora ed ha deciso di candidarsi come consigliere comunale appoggiando il progetto del figlio.

