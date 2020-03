Cervaro (FR) – Falsa dichiarazione e inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità: 49enne denunciato

In Cervaro , personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di specifica attività info-investigativa, deferiva in Stato di libertà , alla competente A.G., un 49enne del luogo (già gravato da vicende penali per reati di truffa, ricettazione, associazione a delinquere e riciclaggio, falsità in atti pubblici e privati) poiché resosi responsabile dei retai di “inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità” e “falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale”. Nel particolare il predetto, fermato e controllato alcuni giorni fa nel corso di un servizio teso a contrastare l’inosservanza delle disposizioni inerenti l’emergenza sanitaria nazionale per il COVID 19, attestava “falsamente” di essersi allontanato dalla sua abitazione per recarsi al supermercato e, successivamente, presso la caserma della Guardia di Finanza di Cassino per “ottemperare alla prescrizione imposta dalla misura cautelare dell’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Al termine delle specifiche verifiche pero, la misura riferita risultava già revocata dal Tribunale di Isernia in data 14 marzo u.s. Oltre al deferimento, quindi, i militari operanti provvedevano altresì a sanzionare amministrativamente il predetto, così come previsto dall’art.. 4 del Decreto Legislativo nr. 19, datato 25 marzo 2020 – COVID 19.

