Cervaro (FR) -Emesso FVO per un 53enne campano

In Cervaro, i militari della locale Stazione nel corso di predisposti servizi per il controllo del territorio, tesi alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno controllato un 53enne residente nella provincia di Napoli, già censito per reati contro il patrimonio e destinatario di numerosi fogli di via obbligatori. L’uomo, che si aggirava senza giustificato motivo nei pressi di abitazioni isolate di quel centro, è stato proposto per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Cervaro per anni tre.

comunicato stampa