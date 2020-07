Cervaro (FR) – Emessi due FVO

Nella giornata di ieri, in Cervaro, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un predisposto servizio per il controllo del territorio e la prevenzione di reati contro il patrimonio, intercettavano e identificavano un 26enne di Cassino ed una 33enne di Sant’Elia Fiumerapido, quest’ultima con precedenti per furto, truffa, stupefacenti e reati contro la persona, i quali viaggiavano a bordo di un’autovettura Fiat in zona periferica, in atteggiamento sospetto sostando nei pressi di obiettivi sensibili.Ricorrendone i presupposti di legge, i due venivano proposti per la misura di prevenzione del F.V.O. con divieto di ritorno nel comune di Cervaro per anni tre.

