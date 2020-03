Cervaro (FR) – Bruciano rifiuti vari: denunciati

Nella mattinata odierna, in Cervaro, i militari della locale Stazione nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati in genere, contro il patrimonio e a tutela dell’ambiente, sono intervenuti in una località di quel centro a seguito del diffondersi di una nube di fumo dall’odore acre e sgradevole. Ivi giunti hanno constatato la presenza di un 24enne del luogo (già censito per stupefacenti) ed un 38enne residente nel cassinate (già censito per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza), intenti alla combustione di alcuni rifiuti. Sull’area interessata (di circa 10 mq.), di proprietà di un 62enne del posto, i militari hanno rilevato la presenza di circa tre m3 di rifiuti vari, consistenti in legno, compensato, libri, cartoni vari, buste di plastica, pannelli in cartongesso, che per lo spegnimento hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sullo stesso terreno veniva inoltre accertata la presenza di circa 250 mq. di materiali di risulta, pannelli di eternit, materiali in gomma e mobili in legno. Le suddette aree venivano sottoposte a sequestro preventivo ed affidate in custodia giudiziale al proprietario del fondo. I predetti sono stati pertanto deferiti in stato di libertà per “combustione illecita di rifiuti in concorso”, mentre il proprietario del terreno per “deposito incontrollato di rifiuti”

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati