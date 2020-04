Cervaro (FR) – 47enne in manette per maltrattamenti in famiglia

Nella decorsa notte in Cervaro, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di “maltrattamenti in famiglia” un 47enne, cittadino romeno, domiciliato in quel centro, sorpreso per l’ennesima volta a maltrattare la sua convivente, sia verbalmente con epiteti offensivi che fisicamente, scaraventandola a terra mentre stava facendo attività sportiva. Vista la reiterata condotta dello stesso, il quale già nei giorni scorsi si era reso responsabile di analoghe aggressioni, veniva tratto in arresto e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, tradotto in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione di un suo conoscente, in attesa del giudizio per direttissima.

Comunicato stampa

