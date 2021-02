Cervaro (FR) – 13 persone si riuniscono con musica ad alto volume e senza distanza di sicurezza: multate

Nell’ambito di predisposti servizi tesi al rispetto delle disposizioni per il contenimento da Covid-19, nella giornata di ieri, in Cervaro, i militari della locale Stazione Carabinieri sorprendevano all’interno di un cortile antistante l’abitazione, tredici persone, tutte di nazionalità rumena e di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, che si erano riunite indebitamente per un momento conviviale a base di musica ad alto volume. Nella circostanza, i partecipanti non rispettavano la distanza di sicurezza interpersonale prevista dal DPCM in vigore per cui, dopo la loro identificazione, gli operanti provvedevano a sanzionarli con euro 400 di multa ciascuno.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

