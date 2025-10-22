Cervaro – Arrestato 37enne su ordine dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cassino

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Cervaro hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà espiare una pena residua di 4 anni e 1 mese di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio, tra cui furti, ricettazione e danneggiamenti, commessi nel comune di residenza tra il 2016 e il 2018. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere in regime di detenzione domiciliare per scontare la condanna inflittagli. L’intervento dei Carabinieri conferma l’attenzione e la costante presenza dell’Arma sul territorio, non solo in termini di prevenzione, ma anche di esecuzione puntuale dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Operazioni come questa rappresentano un segnale concreto di legalità e rafforzano la fiducia della cittadinanza nelle istituzioni preposte alla sicurezza pubblica.

FOTO ARCHIVIO

Correlati