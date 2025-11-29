Cervaro apre al welfare aziendale: prima amministrazione in provincia di Frosinone

Il Comune di Cervaro attiva il welfare aziendale, primo nella provincia di Frosinone. Cisl Fp: «Segnale importante frutto di un confronto costruttivo con l’amministrazione».

Incremento del Fondo del salario accessorio, attivazione del welfare aziendale e valorizzazione delle professionalità. Sono i punti dell’accordo sottoscritto dalla Cisl Funzione Pubblica di Frosinone con l’amministrazione comunale di Cervaro.

«Non possiamo non esprimere grande soddisfazione per il positivo accordo raggiunto presso il Comune di Cervaro, che introduce importanti misure a favore del personale dipendente e rappresenta un passo in avanti significativo nelle politiche di valorizzazione del lavoro pubblico – hanno spiegato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali Raffaele Ercoli – Grazie al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal Decreto PA, l’Ente ha incrementato il Fondo del salario accessorio, ampliando le risorse destinate al riconoscimento delle competenze e dell’impegno di tutte le categorie professionali. Particolarmente innovativa è l’attivazione del welfare aziendale: Cervaro è infatti il primo Comune della Provincia di Frosinone a introdurre questo strumento, con l’obiettivo di avviare una polizza sanitaria a beneficio di tutto il personale. Si tratta di una scelta di grande valore, tanto più significativa se considerato che si tratta di un Comune di circa 8.000 abitanti, capace di dimostrare una visione amministrativa moderna e attenta al benessere organizzativo. L’accordo prevede inoltre l’attivazione dei differenziali stipendiali nel numero massimo consentito dalla normativa, l’erogazione di tutte le indennità disciplinate dal Contratto decentrato integrativo e una concreta valorizzazione della produttività collettiva e individuale, con un incremento economico rispetto all’anno precedente. Particolare attenzione è stata riservata anche alla Polizia Locale, per la quale è stato finanziato uno specifico obiettivo operativo. Un’intesa che conferma l’impegno dell’Amministrazione Marrocco nel voler investire sulle persone e nel miglioramento dei servizi, riconoscendo il ruolo centrale del personale dipendente nel funzionamento dell’ente. Questo accordo dimostra che anche un Comune di dimensioni medio-piccole può innovare quando sceglie di valorizzare il proprio personale. L’introduzione del welfare aziendale, con la prospettiva di attivare una polizza sanitaria per tutti i dipendenti, anticipa temi che la Cisl Fp porterà avanti nel 2026 insieme alla piena applicazione delle novità previste dal nuovo contratto nazionale. È questa la direzione che riteniamo più giusta: una pubblica amministrazione capace di investire sulle persone, di utilizzare tutti gli strumenti normativi disponibili e di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini».