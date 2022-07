Certosa di Trisulti, Battisti: “Un’estate di grandi eventi tra opera e teatro”

“Sarà una estate di grandi eventi per la Certosa di Trisulti, che continua a registrare uno straordinario successo in termini di pubblico dopo la riapertura resa possibile dalla collaborazione tra Regione Lazio, Ministero della Cultura e la società regionale Laziocrea. Sono migliaia le presenze settimanali di turisti e residenti che visitano il secolare complesso monastico del 1200 di Collepardo. A partire dal 20 luglio e fino al 16 di agosto, oltre a visitare le straordinarie bellezze della Certosa sarà possibile assistere, in maniera gratuita e previa prenotazione online (mail a prenotazionicertosatrisulti@laziocrea.itcontattando il numero 0775-47024), al Festival lirico ‘Trisulti all’Opera’. Una rassegna molto importante che valorizzerà ulteriormente l’Abbazia e l’intero territorio”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Con la direzione artistica a cura di Davide Dellisanti, quella organizzativa di Delfo Paone e tecnica, di Luca Vissani – spiega – saranno tante le serate di assoluto valore artistico. Un nuovo investimento – conclude – che va nella direzione che come Regione abbiamo intrapreso per incrementare le presenze turistiche nella provincia di Frosinone e offrire servizi culturali e di svago di grande risonanza ai nostri concittadini”.

