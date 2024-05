“Certificazione delle competenze per lo sviluppo sostenibile”. Novità sul Bando della Camera di Commercio

“Bando certificazione delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile – Anno 2024” emanato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina: posticipato il termine per la presentazione delle domande

La Camera di Commercio di Frosinone-Latina, nell’ambito del progetto “Formazione e Lavoro”, ha integrato il “Bando Certificazione delle Competenze di Cittadinanza per lo sviluppo sostenibile – Anno 2024” posticipando il termine iniziale per la presentazione delle domande al 23 maggio 2024.

Come è noto, il bando è stato emesso dall’Ente camerale per incentivare e supportare le imprese/soggetti REA che vogliono partecipare a percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’obiettivo è quello di sviluppare una collaborazione tra scuola e impresa e rendere così più efficace il passaggio degli studenti dalla scuola al mondo del lavoro.

Il percorso per la certificazione delle competenze prevede per gli studenti due sezioni di approfondimento con formazione e-learning di 12 ore totali e 18 ore di project work finalizzato alla produzione di un video-racconto in materia di sviluppo sostenibile. I percorsi ammissibili sono quelli riferibili alle esperienze effettuate dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, sulla base di convenzioni stipulate tra l’Istituto scolastico e l’impresa.

Le risorse stanziate complessive ammontano a 100.000,00 euro e saranno concesse sotto forma di voucher con un importo massimo unitario pari a 4.500,00 euro per la realizzazione di percorsi co-progettati con gli Istituti scolastici superiori di secondo grado.

Tra i vari requisiti richiesti per poter presentare domanda del voucher vi è l’iscrizione al Registro Alternanza scuola-lavoro istituito presso l’Ente camerale e il coinvolgimento di tutor in possesso del digital badge ottenuto a seguito della partecipazione al modulo di formazione appositamente predisposto dal sistema camerale.

Le richieste di voucher dovranno essere trasmesse dalle imprese/soggetti REA esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere – Servizi e-gov, dalle ore 12.00 del 23 maggio 2024 alle ore 21:00 del 30 novembre 2024.

Il bando, la relativa modulistica e tutte le altre informazioni utili sono disponibili sul sito web camerale al seguente indirizzo: https://www.frlt.camcom.it/bandi/bando-certificazione-delle-competenze-di-cittadinanza-lo-sviluppo-sostenibile-anno-2024

Acampora: “Dialogo con le nuove generazioni e vicinanza alle imprese”

“La formazione è un asset strategico per lo sviluppo delle imprese e dell’economia dei territori. Per questo, come Ente camerale, investiamo molto, non solo in termini di risorse, sulla formazione, nell’ottica di rispondere alle nuove esigenze delle imprese e per preparare giovani che possano colmare il crescente mismatch tra domanda e offerta di lavoro. – Ha commentato il Presidente della CCIAA Frosinone Latina, Giovanni Acampora – Obiettivo del bando è diffondere la cultura della sostenibilità, promuovendo l’incontro tra i ragazzi e le aziende del territorio per raccontare le loro esperienze. Dare visibilità alle azioni che le aziende hanno messo in campo sui temi della sostenibilità, attraverso la narrazione, è un’opportunità di conoscenza che può offrire maggiori probabilità di ‘contaminazione’ propulsiva. Per questo, invito le imprese dell’area vasta Frosinone Latina, che si sono adoperate con progetti sul tema, ad avvicinarsi alle nuove generazioni e a dialogare con loro. Le invito a farlo perché una comunità può davvero evolvere solo se, in sinergia, lavoriamo per accrescere la sensibilità su questi temi, andando oltre gli assiomi. Dialogare con le giovani generazioni è il solo modo per costruire insieme un futuro che loro possano difendere”.

COMUNICATO STAMPA