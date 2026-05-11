Certamente Ciceronianum. Gianluca Quadrini celebra Arpino sul “tetto del mondo” e premia il talento italiano. “Auguri al vincitore Elia Gregoriani”

Si chiude con un bilancio straordinario l’edizione odierna del Certamen Ciceronianum Arpinas, la competizione che ha riportato la città di Cicerone al centro del panorama culturale internazionale. Presente alla cerimonia di premiazione Gianluca Quadrini, nella triplice veste di Consigliere Provinciale di Frosinone, Consigliere Comunale di Arpino e Dirigente di ANCI Lazio, che ha voluto sottolineare con forza il prestigio che tale evento conferisce all’intero territorio.

​“Oggi Arpino non è solo una città, è un simbolo universale: è sul tetto del mondo,” ha dichiarato con orgoglio Gianluca Quadrini. “Siamo riusciti a dimostrare che, attraverso i valori cardine di amicizia, cultura e turismo, il nostro territorio può ambire a traguardi ineguagliabili. L’amicizia che lega i giovani partecipanti di ogni nazionalità, la nostra cultura millenaria che si fa linguaggio universale e un turismo capace di esaltare le eccellenze ciociare, hanno reso Arpino il cuore pulsante del continente. È un lustro immenso per la nostra città, per la Provincia di Frosinone e per l’intera Regione Lazio.”

​Il Consigliere ha poi espresso grande soddisfazione per l’esito della gara, che ha visto trionfare un giovane talento italiano:

​“Rivolgo le mie più vive congratulazioni e un caloroso augurio a Elia Gregorini, del Liceo di La Spezia, vincitore di questa prestigiosa edizione. Trionfare in una competizione così selettiva, confrontandosi con i migliori studenti d’Europa, è un merito straordinario che rende onore al suo impegno e alla qualità della formazione scolastica italiana. Vedere un giovane appassionarsi così profondamente alla figura di Marco Tullio Cicerone qui, nella sua terra natia, è la prova che l’umanesimo resta la base del nostro futuro.”

​Quadrini ha concluso ribadendo l’impegno istituzionale: “Come amministratore locale e dirigente ANCI Lazio, continuerò a lavorare affinché eventi come il Certamen ricevano il sostegno che meritano. Arpino si conferma capitale indiscussa della cultura classica e noi siamo pronti a valorizzare questa eredità ogni giorno di più.”

Gianluca QuadriniConsigliere Provinciale di Frosinone,Consigliere Comunale di Arpino,Dirigente ANCI Lazio