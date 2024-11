Cerroni – Sigismondi al via del Rallyshowsantadomenica

Il pilota Ceccanese Cerroni William Campione Italiano Rally Terra N3 nella scorsa stagione,torna al volante della sua amata Renault Clio RS N3.

Prima gara stagionale per lui fermo per i troppi impegni con il suo team l’Ecorally ha deciso di correre oltre confine infatti affiancato da Graziano Sigismondi sarà al via del Rallyshowsantadomenica (Croazia )giunto all’edizione Nr 14.

L’evento che si svolge in Croazia conta 133 iscritti provenienti da tutta Europa.

Ecco il Programma:

Venerdì 22/11

Verifiche Tecniche e Sportive dalle Ore 9.00 / 13.30.

Due giornate di Gara:

Sabato 23/11;

Due P.S. in notturna sulla Prova Speciale (Savrscak by Night) di 3.8 Km.

Domenica 24/11;

Tre Passaggi sulla (Savrscak Arena) di 7.77 Km, in tutto li equipaggi affronteranno un totale di 32 Km cronometrati tutto fondo sterrato.

Potrete seguire l’andamento del Equipaggio sui Canali Social Media DRC sport management.

Comunicato stampa DRCsportmanagement.it