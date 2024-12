Cerimonia di Santa Barbara. Il Presidente del Consiglio provinciale Quadrini, presente presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Si è svolta questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, la solenne cerimonia in onore di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. Un evento che ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini, tutti riuniti per rendere omaggio a uomini e donne che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per proteggere la nostra comunità.

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine ai vigili del fuoco per l’impegno profuso e ha sottolineato l’importanza della sinergia con le altre forze dell’ordine e le istituzioni locali.: “È con grande emozione che oggi rivolgo il mio più sentito ringraziamento al Comandante Provinciale, l’arch. Alessandra Rilievi, e a tutto il Corpo. La loro dedizione e il loro coraggio sono un esempio per tutti noi rappresentando un valore inestimabile per l’intero territorio. Grazie a loro, al lavoro quotidiano, la nostra provincia è un luogo più sicuro.”

Durante la cerimonia, sono state ricordate le numerose operazioni di soccorso effettuate dai vigili del fuoco nel corso dell’anno. La celebrazione si è conclusa con un momento di raccoglimento in ricordo dei vigili del fuoco caduti nell’adempimento del proprio dovere.