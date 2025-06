Cerimonia di Qualifica Professionale all’IPSSEOA di Ceccano: il Presidente del Consiglio Provinciale celebra studenti e scuola

L’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera di Ceccano ha celebrato la Cerimonia di Esame di Qualifica Professionale, che ha visto protagonisti gli studenti giunti al termine di un importante percorso di formazione.

L’evento segna l’inizio di nuove opportunità professionali per tanti giovani che si affacciano al mondo del lavoro con competenze concrete e una grande passione.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto portare un messaggio di vicinanza e sostegno istituzionale agli studenti e all’intera comunità scolastica. “Oggi ho incontrato volti pieni di entusiasmo, determinazione e speranza – ha dichiarato il Presidente –. I ragazzi dell’IPSSEOA di Ceccano rappresentano una risorsa preziosa per il nostro territorio. Hanno scelto un percorso serio, fondato su competenze tecniche, spirito di servizio e cultura dell’accoglienza. È a loro che dobbiamo guardare con fiducia per costruire una provincia più dinamica, professionale e pronta alle sfide del futuro.”Il Presidente ha poi voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Senatore, al corpo docente e a tutto il personale dell’istituto: “In questa scuola si respira passione educativa, qualità formativa e una visione concreta del domani. A nome della Provincia, del presidente, Luca Di Stefano, esprimo gratitudine per il lavoro quotidiano che viene svolto con professionalità e dedizione.”