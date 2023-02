Cerimonia di consegna dei diplomi all’I.I.S. Medaglia d’Oro di Cassino

L’attesissima cerimonia della consegna dei diplomi dell’IIS ” Medaglia d’Oro – Città di Cassino si è svolta questa mattina presso l’auditorium dell’istituto. Un evento promosso ed organizzato dal dirigente scolastico, Marcello Bianchi, che vede, ogni anno la partecipazione, oltre che degli alunni e dei tanti cittadini, anche delle istituzioni del territorio. Presenti, infatti, il Direttore Generale della Provincia di Frosinone, Alfio Montanaro, e il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini – “Una cerimonia importante ed emozionante allo stesso tempo.” Sostiene il Presidente Quadrini che, dopo aver portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, si complimenta con i ragazzi e si sofferma sull’importanza della scuola per la formazione di ognuno di loro – “La scuola è sia un luogo di vita in cui si raccolgono le sfide di una società in continuo movimento ma anche un luogo in cui vengono formati i cittadini del nostro domani. Per questo motivo, l’attuale amministrazione provinciale sarà molto attenta e pronta a dialogare con i diversi interlocutori affinché la scuola ritrovi e rafforzi la propria centralità all’interno di ogni comunità.” Una mattinata in cui è stato è possibile, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, condividere un momento di grande soddisfazione per gli studenti del Medaglia D’Oro, per i loro familiari e per tutti i cittadini intervenuti. – “Oggi, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, torniamo insieme a guardare la vita con fiducia e celebriamo non solo il raggiungimento di un grande traguardo ma anche l’inizio di un percorso di vita in cui vi confronterete con nuove sfide della società presente e futura. Ad ognuno di voi rivolgo i più sentiti auguri con l’auspicio e la consapevolezza di essere sempre responsabili, meritevoli e consapevoli delle vostre capacità.” Così il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

