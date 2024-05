Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. Antonio Tajani. Gianluca Quadrini: “un segno tangibile del suo impegno verso il nostro territorio

Presso il palazzo comunale di Ferentino, il sindaco, Piergianni Fiorletta, e il consiglio comunale hanno conferito la cittadinanza onoraria al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Un evento di straordinaria importanza per il territorio che ha visto la partecipazione delle più alte cariche civili e militari della provincia. Un riconoscimento del contributo significativo offerto dal Ministro alla comunità e al Paese nel suo complesso. La cerimonia ha rappresentato un momento emblematico per il legame speciale che il Ministro ha con il territorio di Ferentino, legame che risale alle radici familiari del Ministro stesso. È con profondo orgoglio che osserviamo come l’attenzione del Ministro verso la provincia di Frosinone sia radicata nei valori trasmessi dai suoi genitori, che hanno sempre mantenuto un forte legame con la terra d’origine. Presente alla cerimonia anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha sottolineato il costante impegno di Tajani verso le questioni che riguardano la provincia di Frosinone – “ha dimostrato una sensibilità unica e una volontà ferma nel promuovere lo sviluppo e il benessere della nostra comunità”. Afferma in una nota il Presidente Quadrini – “La sua presenza alla cerimonia di oggi è stata testimonianza tangibile di questa attenzione particolare e ha rappresentato un’opportunità straordinaria per rafforzare il legame tra Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e il territorio. La sua volontà di costruire ponti solidi tra le istituzioni nazionali e la nostra comunità locale è un’opportunità che sono sicuro possa portare a risultati significativi per il nostro sviluppo e per il benessere dei nostri cittadini”. Il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, conclude il comunicato ribadendo l’importanza di continuare a coltivare e rafforzare questo legame speciale, auspicando che la cerimonia di oggi sia solo l’inizio di una collaborazione proficua e duratura tra il Ministro degli Esteri e la provincia di Frosinone.

