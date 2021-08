Cereali da colazione: trovate tracce di glifosato nei corn flakes Kellogg’s più famosi e micotossine in quelli Nestlé

I risultati del nuovo test sui cereali di tipo corn flakes effettuato da il Salvagente sui più famosi marchi venduti in Italia non sono esattamente incoraggianti.

Grandi quantità di zucchero e sale, ma anche micotossine, tracce di pesticidi e soprattutto di acrilammide. La prima colazione rischia di non essere così “sana” come si vorrebbe se a tavola mettiamo un pacco di corn flakes. Proprio così: il Salvagente ha messo alla prova 14 marchi di corn flakes e i risultati non sono esattamente eccezionali.

I corn flakes, e più in generale i cereali da colazione, sono prodotti apprezzati sia dagli adulti che dai bambini. L’offerta è molto vasta e orientarsi potrebbe non essere semplice, considerando che ne esistono di svariati tipi, semplici, glassati, senza sale, integrali, e diversi formati grado di accontentare un po’ tutti e da unire a latte o yogurt per una colazione buona e veloce da preparare.

La parola cereale poi evoca qualcosa di sano e utile al nostro organismo. Il problema è però che del cereale originario questi prodotti non hanno praticamente più nulla. Ma allora cosa c’è realmente dentro queste coloratissime confezioni?

Per valutare il panorama italiano dei cereali da colazione, la rivista il Salvagente ha analizzato 14 marchi di corn flakes e, oltre ad averli confrontati sulla quantità di zucchero e sale, abbiamo chiesto a due laboratori differenti di misurare le micotossine, i pesticidi, i metalli pesanti e l’acrilammide.

Le marche e i prodotti testati:

CARREFOUR CORN FLACKES

COOP CORN FLAKES

CONAD CORN FLAKES

CROWNFIELD CORN FLAKES (LIDL)

ECOR CORN FLAKES

ESSELUNGA BIO FIOCCHI DI MAIS

I TESORI DEL FORNO (TODIS)

KELLOGG’S CORN FLAKES

KELLOGG’S SPECIAL K CLASSIC

MISURA DOLCESENZA

NESTLÈ FITNESS ORIGINAL

PAM CORN FLAKES

SELEX CORN FLAKES

TRE MULINI CORN FLAKES (EUROSPIN)

I risultati

Acrilammide

Secondo il test, quasi tutte le aziende riescono a rispettare i valori limite (la Commissione europea nel 2017 ha adottato un regolamento che prevede soltanto dei valori guida per questa sostanza), con tre evidenti eccezioni:

MISURA DOLCESENZA: 371 mcg/kg

KELLOGG’S SPECIAL K CLASSIC: 169 mcg/kg

Mentre in NESTLÈ FITNESS ORIGINAL il valore dell’acrilammide non è comunque basso: 150 mcg/kg.

A segnalare che l’acrilammide – un contaminante di processo potenzialmente cancerogeno – negli alimenti ha il potenziale di aumentare il rischio di cancro nei consumatori di ogni età è stata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Ma come finisce nei fiocchi di cereali che consumiamo a colazione? L’inquinante può formarsi dagli zuccheri durante la tostatura a caldo e dall’aminoacido asparagina contenuto naturalmente nei cereali.

Glifosato e pesticidi

Secondo le analisi, leggere tracce di erbicida glifosato sono presenti in un unico campione, il Kellogg’s Special K Classic e in quantità limitate (0,030mg/kg).

Quanto ad altri pesticidi, soltanto 3 campioni sono risultati positivi a piccole concentrazioni di piperonil butossido e deltametrina, e sono:

MISURA DOLCESENZA

KELLOGG’S SPECIAL K CLASSIC

COOP CORN FLAKES

Metalli pesanti

Gli esperti hanno ricercato cadmio e piombo per i quali il Regolamento 1881/2006 fissa i limiti sulla materia prima (piombo 0,20 mg/kg e cadmio 0,10 mg/kg): in nove dei campioni le analisi hanno misurato quantità di entrambi i metalli al di sotto del limite di quantificazione, mentre negli altri campioni la concentrazione è leggermente più alta ma comunque al di sotto quanto previsto dalle norme. E tra questi è il caso di:

KELLOGG’S SPECIAL K CLASSIC

NESTLÈ FITNESS ORIGINAL

MISURA DOLCESENZA

Micotossine

Le analisi hanno cercato 24 molecole e quelle rilevate di più sono zearalenone, enniatine, beauvericina e fumonisine, che sono micotossine su cui non c’è ancora un’ampia conoscenza scientifica in merito a uno loro eventuale tossicità. Per questo non sono previsti limiti di legge.

Il test, classifica l’eventuale presenza di micotossine nei prodotti esaminati in:

Eccellenti: ESSELUNGA BIO FIOCCHI DI MAIS – CROWNFIELD CORN FLAKES (LIDL) – I TESORI DEL FORNO (TODIS) – KELLOGG’S CORN FLAKES

ESSELUNGA BIO FIOCCHI DI MAIS – CROWNFIELD CORN FLAKES (LIDL) – I TESORI DEL FORNO (TODIS) – KELLOGG’S CORN FLAKES Ottime : CONAD CORN FLAKES – CARREFOUR CORN FLACKES – ECOR CORN FLAKES – PAM CORN FLAKES – TRE MULINI CORN FLAKES (EUROSPIN) – SELEX CORN FLAKES

: CONAD CORN FLAKES – CARREFOUR CORN FLACKES – ECOR CORN FLAKES – PAM CORN FLAKES – TRE MULINI CORN FLAKES (EUROSPIN) – SELEX CORN FLAKES Medie : KELLOGG’S SPECIAL K CLASSIC – COOP CORN FLAKES – NESTLÈ FITNESS ORIGINAL

: KELLOGG’S SPECIAL K CLASSIC – COOP CORN FLAKES – NESTLÈ FITNESS ORIGINAL Buone: MISURA DOLCESENZA

Zucchero e sale

Per lo zucchero, le linee guida nutrizionali fissano a 19 grammi la quantità massima di zucchero che un adulto può mangiare al giorno, mentre per il sale l’Oms indica una quantità non superiore ai 5 grammi al giorno.

Dai test di laboratorio emerge che a contenere più zucchero sono:

KELLOGG’S SPECIAL K CLASSIC: contiene zucchero per 15 g/100g

NESTLÉ FITNESS ORIGINAL: contiene zucchero per 10,8 g/100g

Mentre a contenere più sale sono:

I TESORI DEL FORNO (TODIS): contiene sale per 1,9 g/100g

PAM CORN FLAKES: contiene sale per 1,5 g/100g

I corn flakes peggiori

Il test mette in fondo alla classifica le seguenti marche:

NESTLÈ FITNESS ORIGINAL – per sia pur minima presenza di cadmio leggermente al di sopra del limite e la buona quantità di zucchero

MISURA DOLCESENZA – per l’eccessiva quantità di acrilammide riscontata: 371 mcg/kg e per le piccole quantità di piperonil butossido

KELLOGG’S SPECIAL K CLASSIC – per la presenza di zucchero, per l’acrilammide tra i più alti, per la presenza di piperonil butossido e deltametrina e per la presenza di una piccola percentuale di glofosato e di cadmio.

fonte Greenme