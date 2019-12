“Cercansi 10 persone carine per vivere in Paradiso”: l’annuncio del milionario che cerca coinquilini in Nuova Zelanda

“Vivere in paradiso”: è allettante l’annuncio pubblicato nelle pagine di offerte immobiliari di un giornale locale in Nuova Zelanda. Ma la proposta non è solo allettante, è soprattutto reale: il milionario tedesco Karl Reipen, 70 anni, meglio conosciuto come il re del caffè freddo, cerca, infatti, coinquilini per condividere spazi e comfort nella sua tenuta di 220 ettari tra il Mar di Tasmania e il fiume Awakino, sulla costa occidentale dell’Isola del Nord. “Dieci persone carine, tra i 18 e i 70 anni, che vivano a coppie negli appartamenti e si ritrovino in taverna per cene e incontri; inoltre, che amino nuotare, fare camminate, bird watching, kayak”. Nella fattoria del magnate c’è spazio anche per tenere con sé il proprio cavallo. Avanti, dunque, la porta è aperta, basta candidarsi.Reipen acquistò la tenuta da 6 milioni e mezzo di dollari nel 2000, dopo aver visitato la Nuova Zelanda, e ha impiegato 10 anni di duro lavoro per ristrutturarla e portarla allo stato attuale, come si legge nell’annuncio del trova-inquilini. Ora è dunque tempo di godersela in compagnia.Il multimilionario avrebbe così realizzato un suo sogno dell’infanzia: tornare a vivere in una fattoria, dopo essere cresciuto nelle aziende agricole del suo Paese, la Germania, Un sogno da condividere, almeno sotto Natale.

foto e fonte tgcom24.mediaset.it