Ceprano – Visita alla Casa di Comunità

Il sindaco di Ceprano Marco Colucci e l’assessore con delega alla sanità, Laura Polisena, hanno accolto in mattinata il DG Asl Arturo Cavaliere e l’onorevole Alessia Savo, per una visita sul cantiere della casa di comunità nell’ex ospedale Ferrari. Il cantiere è partito ed i lavori, per un importo superiore al milione di euro, proseguiranno nell’ottica della riorganizzazione degli spazi e dei servizi all’interno della struttura.

“È stato un piacere – spiega il sindaco Colucci – accogliere il dottor Cavaliere e l’onorevole Savo. Il DG è rimasto favorevolmente colpito dalla struttura e dal personale che vi opera ed insieme abbiamo discusso di come questo luogo debba tornare ad essere un punto di riferimento per un ampio bacino d’utenza. La presenza della presidente Savo, che ben conosce la struttura, è il segno tangibile della vicinanza della Regione alla nostra città che si aspetta molto dalla nuova casa di comunità. La comunione d’intenti con la direzione generale e con l’amministrazione regionale – conclude il primo cittadino – sarà comunque sempre affiancata dalla nostra attività di vigilanza sul cantiere in corso, ma sia io, sia il direttore, siamo molto soddisfatti”.

Al sindaco fa eco l’assessore Polisena: “L’apertura del cantiere è senza dubbio un’ottima notizia, perché il nostro obiettivo come amministrazione è quello di assicurarci che la cittadinanza abbia servizi sempre più all’avanguardia e rispondenti ai bisogni d’assistenza soprattutto delle fasce più deboli”.

