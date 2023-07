Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’A1 al km 641 nel territorio di Ceprano, in direzione Nord,dove sono rimasti coinvolti un’auto e un mezzo pesante. L’autista dell’autovettura è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato in un nosocomio romano. Al momento che scriviamo si registrano 8 km di coda tra Pontecorvo e Ceprano, Autostrade per l’Italia consiglia l’entrata verso Roma a Frosinone e l’uscita provenendo da Napoli a Cassino.

Foto archivio