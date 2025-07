Ceprano, via al bando per i contributi sui libri scolastici: domande entro il 9 settembre

CEPRANO – Al via le richieste per ottenere i contributi destinati all’acquisto di libri di testo e materiali scolastici per l’anno scolastico 2025-2026. Il Comune di Ceprano ha pubblicato il nuovo bando, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

L’iniziativa, in attuazione delle direttive regionali, intende sostenere le famiglie meno abbienti nelle spese connesse al diritto allo studio. Oltre ai testi scolastici obbligatori, il bando prevede il rimborso anche per dizionari, letture di narrativa consigliate dagli istituti, strumenti digitali utili allo studio – come software didattici, notebook e stampanti.

Le spese dovranno essere documentate esclusivamente tramite fattura elettronica. Non saranno ammesse ricevute semplici o altri tipi di documentazione.

Le domande devono essere presentate entro il 9 settembre 2025, attraverso il sito ufficiale del Comune o presso gli uffici comunali preposti.

Per ulteriori dettagli, i cittadini possono consultare il bando completo disponibile sul sito dell’ente.