Ceprano, ubriaco alla guida rimane coinvolto in un incidente stradale: denunciato 20enne del posto

Ieri in Ceprano i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito un 20enne del posto per “guida in stato di ebbrezza”. Le verifiche svolte dai militari operanti, a seguito di un sinistro stradale nel quale veniva coinvolto l’indagato, hanno consentito di accertare la positività del ragazzo al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico pari a g/l 0,82. Nella circostanza, nei confronti dello stesso, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida, della carta di circolazione ed al fermo amministrativo del veicolo.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati