Ceprano, truffa polizza assicurativa: denunciate due persone

In Ceprano, i militari della locale Stazione, hanno deferito per il reato di truffa due persone, una 30enne ed un 33enne originario della Bulgaria (già censito per reati contro il patrimonio e la persona), entrambi residenti nel napoletano. Le verifiche svolte dal personale operante, a seguito di denuncia formalizzata da un 58enne del luogo, consentivano di accertare che gli indagati, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, pubblicavano un annuncio internet per la stipula di una polizza assicurativa con una compagnia di assicurazioni, risultata inesistente, inducendo la vittima a versare la somma di euro 550 su due distinte carte postepay a loro intestate, per poi rendersi irreperibili.

