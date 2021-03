Ceprano, truffa: denunciato un 49enne

In Ceprano, i militari della locale Stazione hanno proceduto a deferire in stato di libertà per il reato di truffa, un 49enne residente nella provincia di Pescara, già censito per reati contro il patrimonio. A conclusione di attività info-investigativa avviata a seguito di denuncia da parte di 60enne del luogo, è emerso che il 49enne aveva pubblicato sul sito Facebook un annuncio relativo alla vendita di una caldaia a pellet inducendo la vittima a versargli, tramite bonifico bancario, la somma di euro 730 occorrenti per l’acquisto, ma una volta ricevuta la somma oltre a non consegnare la merce acquistata, si rendeva irreperibile.

