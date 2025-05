Ceprano, tentano il furto all’interno della Centrale Elettrica ma vengono arrestate due persone dai Carabinieri

I Carabinieri delle Stazioni di Aquino e di San Giovanni Incarico, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto due stranieri (un 41enne e un 43 enne), entrambe domiciliati nel casertano, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché responsabili dei reati di “tentato furto aggravato in concorso e ricettazione”.

È tarda notte quando i militari intervengono in località Pantano del comune di Ceprano, all’interno della nota centrale elettrica, sorprendendo almeno sei individui i quali, sorpresi nell’azione criminosa, si davano a precipitosa fuga dapprima a piedi e, successivamente, a bordo di due veicoli, a loro in uso, lasciati in sosta poco distanti. Ne scaturiva una fuga per le vie adiacenti con conseguente inseguimento al termine del quale, dopo alcuni chilometri, si riusciva a bloccare un autofurgone con targa polacca, al cui interno si trovavano gli indagati.

I successivi controlli consentivano di accertare che il mezzo su cui viaggiavano gli interessati, oltre ad essere originariamente targato in Italia, risultava essere oggetto di furto avvenuto nel mese di marzo u.s. nella provincia di Potenza ai danni di una 54enne del luogo.

È obbligo rilevare che gli indagati, destinatari della misura cautelare, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.

Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO