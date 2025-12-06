CEPRANO – SEQUESTRATO DENARO DI DUBBIA PROVENIENZA: DENUNCIATO UN 32ENNE DAI CARABINIERI

Un ordinario servizio di controllo del territorio ha portato i Carabinieri della Stazione di Ceprano (FR) a fermare due persone di nazionalità romena, un uomo di 32 anni e una donna di 3 1, entrambi residenti a Roma, disoccupati e già conosciuti alle forze dell’ordine. I due sono stati notati nei pressi di un supermercato del centro cittadino, a bordo di un’auto con targa estera. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i militari hanno deciso di approfondire il controllo. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 700, 00 euro in contanti, somma di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza. Il denaro è stato pertanto sequestrato. Al termine degli accertamenti, solo l’uomo è stato deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di valori. Considerati i precedenti di entrambi e le circostanze dell’intervento, i Carabinieri hanno inoltre proposto nei confronti di entrambi l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Ceprano per tre anni.

