CEPRANO – RIAPRE IL DISTACCAMENTO ANTI INCENDIO DEI VIGILI DEL FUOCO

Riparte anche quest’anno, grazie all’accordo siglato tra Ministero dell’Interno – Direzione Regionale VVF e Regione Lazio, il servizio antincendio boschivo con sede nel distaccamento di Ceprano.

Nella struttura comunale di via Caragno sarà operativa una squadra antincendio boschiva, composta da cinque unità, dal 1 luglio al 30 settembre, cui si aggiunge un equipaggio DOS (Direzione Operatori di Spegnimento) per il coordinamento dei mezzi aerei, composta da due unità, dal 14 luglio al 30 agosto.

I mezzi presenti saranno equipaggiati anche per altri servizi d’emergenza, come soccorsi ad incidenti stradali, rendendo così un servizio a 360 gradi sull’intero territorio. “Grazie alla comandante Architetto Alessandra Rilievi e grazie alla Regione Lazio – ha sottolineato il sindaco Marco Colucci – perché per tutto il periodo estivo la nostra città sarà ancora un punto di snodo importante nel sistema di sicurezza integrata. Il presidio dei vigili del fuoco rappresenta una risorsa per tutti noi ed a sua volta Ceprano, con la sua centralità geografica, sarà importante per rispondere alle esigenze di sicurezza della provincia”.

