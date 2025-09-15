Ceprano, riaperti i termini per i libri di testo gratuiti: domande entro il 24 settembre

Il Comune di Ceprano ha annunciato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla fornitura gratuita o parziale dei libri di testo e dei sussidi digitali per l’anno scolastico 2025/2026.

Un sostegno concreto alle famiglie del territorio, pensato per alleggerire il peso delle spese scolastiche in vista del nuovo anno.

Il bando non riguarda soltanto i manuali scolastici tradizionali, ma include anche contributi per l’acquisto di strumenti digitali e materiali didattici ritenuti oggi fondamentali: notebook, dizionari, testi di narrativa e volumi in lingua straniera.

I contributi sono destinati agli studenti residenti a Ceprano che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado. Potranno presentare la domanda le famiglie con un ISEE non superiore a 15.493,71 euro, requisito pensato per sostenere in particolare i nuclei che affrontano maggiori difficoltà economiche.

La scadenza è fissata al 24 settembre: le famiglie interessate dovranno presentare la documentazione richiesta al Comune nei tempi previsti.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale conferma la propria attenzione al diritto allo studio e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione. Foto archivio

