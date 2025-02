Ceprano: Piano del Fabbisogno del Personale 2025-2027 – Più Qualità ed Efficienza nei Servizi Comunali

L’amministrazione comunale di Ceprano, guidata dal sindaco Colucci, ha approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 insieme al Piano Assunzioni 2025, con l’obiettivo di potenziare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Nuove Assunzioni e Progressioni di Carriera

Il piano prevede l’assunzione di due istruttori tecnici, figure fondamentali per rafforzare le capacità operative dell’ente. Inoltre, sono programmate due progressioni di carriera per valorizzare il personale interno, promuovendo la crescita professionale e ottimizzando le competenze già presenti.

Un Nuovo Approccio alla Gestione del Personale

In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 75 del 2017, la dotazione organica dell’ente non è più vista come un semplice elenco di posti di lavoro, ma come un tetto massimo di spesa da gestire nel rispetto delle normative sul contenimento della spesa pubblica. Questa visione strategica consente una gestione più flessibile ed efficace delle risorse umane.

Obiettivi e Prospettive

L’amministrazione comunale punta a:

Aumentare la qualità e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini.

dei servizi erogati ai cittadini. Valorizzare le risorse interne attraverso percorsi di carriera mirati.

attraverso percorsi di carriera mirati. Garantire una gestione economica sostenibile, rispettando i principi di buona amministrazione e contenimento della spesa pubblica.

Questo piano si inserisce nel quadro della programmazione strategica dell’ENTE, confermando l’impegno dell’amministrazione per un servizio pubblico più moderno, efficace ed economico