Ceprano, partono i lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi

Nella mattinata di martedì 5 maggio, a Ceprano presso le c.d. “Case Rosa” di Via Padre Domenico Passionista, alla presenza dell’Assessore della Regione Lazio, On. Pasquale Ciacciarelli, del Commissario Straordinario Ater di Frosinone, On. Antonello Iannarilli, del Sindaco Colucci e dell’Assessore delegato alle politiche abitative, dott.ssa Laura Polisena, si è dato il via ai lavori di impermeabilizzazione del terrazzo dell’immobile – circa 1.400 mq – oggetto di grave deterioramento e diffuse infiltrazioni d’acqua meteoriche ai danni degli alloggi posti al di sotto dei terrazzamenti. Si tratta di un intervento necessario che riguarda uno dei complessi più rilevanti del territorio: oltre 70 alloggi ed altrettante famiglie che attendevano risposte. I lavori avviati in data odierna sono una soluzione ad un annoso problema già attenzionato dall’Ente e dalla Regione Lazio che hanno inserito il fabbricato in questione in un progetto di riqualificazione da finanziarsi con fondi regionali. Cruciale però, si è rivelato trovare una soluzione più celere ed efficace che rispondesse ad una urgenza indifferibile, a causa delle copiose precipitazioni degli ultimi mesi che hanno aggravato una situazione già compromessa. Grazie al lavoro fattivo e sinergico tra gli uffici dell’Area Tecnica dell’Ater di Frosinone, l’Assessorato alle Politiche Abitative della Regione Lazio ed il Comune di Ceprano si è giunti a meta, optando per un intervento, seppur emergenziale, innovativo e dai tempi e dai costi ridotti: lo stanziamento di €150.000 – per i quali si è attinto dai fondi stanziati dalla D.G.R. 218/2024 – finalizzati all’impermeabilizzazione dei terrazzi, attraverso la posa in opera e l’applicazione di poliurea, materiale di ultima generazione che offre risultati eccellenti e già utilizzato da ditte specializzate per interventi simili in altri complessi Ater sul territorio regionale.

Le parole del Commissario straordinario, On. Iannarilli: “La giornata di oggi è certamente una data da ricordare: l’adozione di una tecnica innovativa, garantita dieci anni, può essere l’apripista per altri interventi da adottare sul patrimonio immobiliare Ater, che come noto alle cronache necessita di essere riqualificato e manutenuto in maniera significativa, data vetustà. Poter operare in tempi brevi, a costi meno coercitivi, è rilevante per noi e per gli utenti. I nostri uffici stanno valutando l’applicazione di una simile azione anche su altri immobili che presentano criticità simili e che sono a rischio sgombero per motivi di sicurezza. Una volta di più, dimostriamo insieme all’Assessore della Regione Lazio, On. Pasquale Ciacciarelli, al Sindaco Colucci e all’Assessore Polisena, che ringrazio, che il dialogo e la collaborazione tra enti e istituzioni è l’unica strada percorribile per contribuire in modo concreto al miglioramento delle condizioni di vita dei nostri inquilini. Il nostro lavoro prosegue per continuare a tratteggiare la nuova Ater della Provincia di Frosinone”.

Le parole del Sindaco di Ceprano Marco Colucci: “Sono orgoglioso di aprire il cantiere, in una delle zone Erp più densamente popolate della città alla presenza dell’Assessore Regionale, On. Ciacciarelli, del Commissario straordinario, On. Iannarilli e dell’Assessore delegato Polisena. Non posso esimermi dal porgere il mio grazie a loro e al solerte lavoro svolto in questi mesi dagli uffici di riferimento per rispondere in maniera netta e concreta ai disagi che gli inquilini di questo complesso vivono da oltre nove anni. Una testimonianza di cosa significa amministrare i territori e spendersi per essi in maniera fattiva”.

L’Assessore delegato alle Case Popolari, Dott.ssa Laura Polisena: “È emozionante poter dare il via ai lavori nel complesso di Via Padre Domenico Passionista, consapevoli che dopo dieci anni di richieste di aiuto, possiamo restituire dignità a queste persone che avevano quasi perso fiducia nei confronti delle istituzioni. Il ringraziamento più grande è rivolto ai nostri interlocutori, la Regione Lazio e l’Ater di Frosinone per averci ascoltato, per aver accolto le nostre istanze ed essere stati al nostro fianco in questo percorso che oggi vede realizzare il migliore dei finali”.

L’Assessore Regionale alle Politiche Abitative, Case popolari, Politiche del Mare, Protezione Civile, On. Pasquale Ciacciarelli: “I lavori che inauguriamo oggi si iscrivono in un più ampio quadro di interventi programmati dalla Regione Lazio su tutto il territorio regionale e qui nella provincia di Frosinone. In collaborazione continua con il Commissario straordinario Iannarilli, stiamo ponendo in essere una serie di azioni tese alla riqualificazione del grande patrimonio Erp. I lavori su Ceprano sono figli di questa pianificazione, utile a dare ristoro alle famiglie che abitano in questi alloggi e restituire loro la dignità che meritano, in maniera risolutiva”.