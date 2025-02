Ceprano: Pari Opportunità e Inclusività con il Piano delle Azioni Positive

La Giunta lo rende realtà a Ceprano compie un importante passo verso l’equità sul luogo di lavoro. Guidata dal sindaco Colucci, l’amministrazione ha approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2025-2027, un documento strategico volto a garantire pari opportunità tra uomini e donne e a promuovere una maggiore equità nelle posizioni di responsabilità all’interno del Comune.

Cosa prevede il Piano delle Azioni Positive

Redatto in conformità all’articolo 48 del Decreto Legislativo 198/2006, il Piano si propone di:

Ridurre le disparità di genere , assicurando a tutti uguali opportunità di crescita professionale.

, assicurando a tutti uguali opportunità di crescita professionale. Favorire un ambiente di lavoro equo e inclusivo , dove il merito e le competenze siano gli unici criteri per l’accesso a posizioni di responsabilità.

, dove il merito e le competenze siano gli unici criteri per l’accesso a posizioni di responsabilità. Contrastare molestie e discriminazioni, attraverso la prevenzione di episodi di mobbing, molestie sessuali o morali, nonché di qualsiasi forma di discriminazione legata a genere, religione o orientamento politico.

Obiettivi e Impatto sul Territorio

Questo ambizioso programma non mira solo a migliorare il clima lavorativo all’interno dell’amministrazione comunale, ma rappresenta anche un modello virtuoso per tutto il territorio. Promuovendo la parità di genere e l ‘inclusività, Ceprano si pone come esempio di innovazione sociale e progresso culturale nella regione.

Con l’approvazione di questo Piano, la Giunta lo rende realtà dimostra concretamente il proprio impegno verso un futuro più equo e rispettoso delle diversità, contribuendo a costruire una comunità più coesa e inclusiva.

Resta aggiornato su liri.tv per ulteriori sviluppi e approfondimenti sul Piano delle Azioni Positive a Ceprano.