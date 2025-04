Ceprano, nuova segnaletica e strade più sicure: lavori finanziati con i proventi delle contravvenzioni

CEPRANO – Completati a Ceprano i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e di manutenzione straordinaria del manto stradale. Gli interventi, che hanno riguardato in particolare la chiusura delle buche in diverse aree del territorio comunale, sono stati finanziati attraverso l’utilizzo di una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.L’operazione, voluta dall’amministrazione comunale, punta a garantire maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni, migliorando la qualità della viabilità cittadina.«Abbiamo voluto dare un segnale concreto», commenta il sindaco Marco Colucci. «Utilizzare i fondi delle contravvenzioni per interventi diretti sulla rete viaria significa restituire ai cittadini risorse in opere utili, riducendo i rischi legati a buche e segnaletica deteriorata».Un esempio di reinvestimento virtuoso, che l’amministrazione ha scelto di destinare alla cura e alla riqualificazione delle strade cittadine, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana.

