Ceprano: nasce “Spazio Sviluppo Oil”, rete territoriale per imprese e cittadini

Il comune di Ceprano entra a far parte del progetto Spazio Sviluppo Oil, un’iniziativa mirata alla creazione di una rete territoriale volta a sostenere le imprese locali e a favorire lo sviluppo di nuove opportunità occupazionali.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il comune di Falvaterra, ente capofila, ha ottenuto un significativo finanziamento dalla Regione Lazio, grazie ai fondi dell’Unione Europea. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo economico del territorio attraverso strumenti e servizi di supporto sia per le imprese sia per i cittadini, incentivando la nascita di nuove collaborazioni e opportunità di lavoro.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito positivo del progetto Spazio Sviluppo Oil, che consentirà anche a Ceprano di sviluppare una rete di supporto alle imprese e ai cittadini”, hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco Marco Colucci e l’assessore Laura Polisena.

Con questa iniziativa, Ceprano si pone come esempio di collaborazione tra istituzioni locali, imprese e comunità, confermando l’impegno per la crescita economica e l’occupazione sul territorio.

