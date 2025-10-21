Ceprano – Minacciò e oltraggiò un pubblico ufficiale nel 2015, 78enne condannato a cinque mesi di detenzione domiciliare

admin
carabinieri
Share on Tumblr

Nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Ceprano  (FR), hanno eseguito un provvedimento  di “applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare –, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma nei confronti di un 78enne del luogo  e già noto alle FF.PP. per i reati commessi di violenza e minaccia ed oltraggio a P.U., commessi nel 2015. I militari operanti, una volta rintracciato l’uomo, provvedevano alla notifica del provvedimento e, ad espletate formalità di rito, così come disposto dall’A.G. mandante, veniva tratto in arresto  tradotto presso la sua abitazione ove  sconterà la pena definitiva inflittagli di mesi 5 (cinque)
FOTO ARCHIVIO

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *