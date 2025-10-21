Ceprano – Minacciò e oltraggiò un pubblico ufficiale nel 2015, 78enne condannato a cinque mesi di detenzione domiciliare

Nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Ceprano (FR), hanno eseguito un provvedimento di “applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare –, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma nei confronti di un 78enne del luogo e già noto alle FF.PP. per i reati commessi di violenza e minaccia ed oltraggio a P.U., commessi nel 2015. I militari operanti, una volta rintracciato l’uomo, provvedevano alla notifica del provvedimento e, ad espletate formalità di rito, così come disposto dall’A.G. mandante, veniva tratto in arresto tradotto presso la sua abitazione ove sconterà la pena definitiva inflittagli di mesi 5 (cinque)

