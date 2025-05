Ceprano, “Manteniamo pulita la nostra città”: l’iniziativa promossa dal Comune

Ha preso il via nel migliore dei modi il progetto “Manteniamo pulita la nostra città”, promosso dal sindaco di Ceprano Marco Colucci in collaborazione con la presidente del Consiglio comunale Cristina Cortina. Un’iniziativa che ha visto il coinvolgimento diretto della cittadinanza in una giornata dedicata alla cura degli spazi pubblici.

Nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, decine di volontari – tra cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali – si sono ritrovati armati di guanti e buona volontà per ripulire diverse aree del territorio comunale. Tra le zone interessate, la stazione ferroviaria, il cavalcaferrovia pedonale, i giardinetti pubblici e l’area antistante la scuola “Irma Lombardi”.

«È stato emozionante – ha commentato il sindaco Colucci – vedere persone che, senza alcun interesse personale, hanno dedicato il proprio tempo libero al bene della collettività. Questo è lo spirito giusto per costruire una comunità più unita e consapevole».

L’obiettivo dell’iniziativa va oltre la semplice pulizia urbana: si punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della partecipazione attiva e del senso civico. Il sindaco ha già rivolto un invito ai residenti: «Spero che sempre più persone scelgano di partecipare alle prossime giornate. Insieme possiamo davvero fare la differenza».