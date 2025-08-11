Ceprano, l’Ufficio Anagrafe aperto anche il sabato mattina: più servizi per i cittadini

Da questa settimana l’Ufficio Anagrafe del Comune di Ceprano sarà operativo anche il sabato mattina, dalle 9 alle 12. Una novità che va incontro alle esigenze dei cittadini, offrendo maggiore flessibilità a chi, per motivi di lavoro o altri impegni, non riesce a recarsi in Comune durante la settimana.

Il nuovo orario si affianca a quello già in vigore, che prevede l’apertura il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12 e il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

La possibilità di accedere ai servizi anagrafici anche nel weekend rappresenta un vantaggio concreto per la popolazione, in particolare in una giornata di mercato in cui il centro cittadino è più frequentato e vivace.

Il sindaco Marco Colucci ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, ringraziando gli operatori dell’ufficio, in particolare Michele Gesuale, per l’impegno dimostrato nel potenziare un servizio di primaria importanza per la comunità. «Si tratta – ha sottolineato il primo cittadino – di un segnale concreto di attenzione ai bisogni reali delle persone e di un’amministrazione vicina ai cittadini».