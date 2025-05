Ceprano, l’invito del Sindaco: “Destiniamo il 5 per mille ai progetti sociali locali”

Il Comune invita i cittadini a sostenere le iniziative di assistenza e inclusione attraverso una scelta che non costa nulla, ma può fare la differenza.

Anche quest’anno, i cittadini di Ceprano avranno la possibilità di destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi al Comune, contribuendo così in modo diretto al finanziamento di progetti sociali locali. L’invito arriva dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Colucci, che ha diffuso una nota per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo gesto.

Il 5 per mille è una quota dell’IRPEF che ogni contribuente può destinare, senza alcun costo aggiuntivo, a enti e attività che operano nell’interesse sociale. Scegliere di firmare per il proprio Comune significa supportare concretamente interventi mirati alle fasce più fragili della popolazione.

L’amministrazione comunale ha indicato in maniera chiara le aree in cui verranno utilizzati i fondi raccolti:

– Assistenza alle famiglie in difficoltà economica

– Servizi dedicati agli anziani e alle persone fragili

– Sostegno ai minori e promozione di attività educative

– Progetti di inclusione sociale

Per effettuare la scelta, è sufficiente apporre una firma nell’apposito riquadro del modello 730 o del modello Redditi (ex Unico), alla voce: “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”. Non è necessario indicare alcun codice fiscale.

“È un piccolo gesto che può contribuire a realizzare grandi cose per la nostra comunità”, si legge nel messaggio diffuso dal Comune.