Ceprano, l’ex museo comunale diventa un moderno centro per l’impiego grazie ai fondi del PNRR

Un nuovo centro per l’impiego sorgerà nei locali dell’ex museo comunale di Ceprano, destinati a una profonda riqualificazione grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Coluccio ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento, che punta a rafforzare concretamente i servizi al lavoro sul territorio.

L’opera si inserisce nel quadro della Missione 5 del PNRR – Inclusione e coesione, con particolare riferimento alla componente “Politiche per il lavoro”, e rientra nel piano straordinario della Regione Lazio per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per l’occupazione.

Il nuovo centro non sarà solo una ristrutturazione edilizia, ma un vero e proprio polo innovativo dedicato all’orientamento professionale, all’incontro tra domanda e offerta e all’erogazione di servizi personalizzati per cittadini e imprese.

“Si tratta di un investimento strategico – ha commentato il sindaco Colucci– che permetterà di restituire alla comunità uno spazio pubblico rimasto inutilizzato, trasformandolo in un punto di riferimento per chi cerca lavoro o vuole migliorare le proprie competenze.”

L’iniziativa si colloca in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio pubblico e di rilancio dell’occupazione locale, in linea con le direttrici europee di sviluppo inclusivo e sostenibile.L