Ceprano, il sindaco Colucci vara la Giunta

Il sindaco di Ceprano, Marco Colucci, ad una settimana dalla vittoria elettorale ha varato la sua squadra di governo. “Una giunta competente e piena di entusiasmo, scelta dopo un confronto con tutto il nostro gruppo”. Queste le parole di Colucci.

Il ruolo di vicesindaco viene assegnato a Giovanni D’Orazio, che avrà anche le deleghe assessorili ai lavori pubblici, all’edilizia privata, all’urbanistica ed ambiente e al patrimonio. A Laura Polisena le deleghe alle politiche sociali, alle politiche abitative e alla sanità. A Chiara Di Torrice le deleghe alla pubblica istruzione, fondi europei ed affari legali. Ad Emanuele Antonelli l’assessorato alle politiche giovanili e alla felicità dei bambini ed ai rapporti con le associazioni. “Per la creazione della giunta – ha spiegato il sindaco – abbiamo utilizzato un criterio misto: competenze e preferenze, rispettando l’equilibrio di genere, una scelta che è stata sposata da tutti, nell’ottica dei cinque anni di consiliatura. Ho deciso di tenere la delega al bilancio, almeno in questo primo momento, vista la fase delicata di pre dissesto in cui versa il comune”. Oltre quella dei conti il sindaco gestirà anche la delega al personale.

Assegnate anche le deleghe consiliari: A Cristina Cortina le pari opportunità, la trasparenza e la qualità dei servizi; a Gabriele Mantua cultura, spettacolo, turismo, commercio e piccole e medie imprese; a Carmine Cosma sicurezza e decoro urbano, manutenzione e protezione civile; ad Egidio Corsini lo sport e le politiche della disabilità.

“Ora che la squadra, a cui auguro buon lavoro, è completa – ha aggiunto il sindaco – siamo pronti a governare. Le sfide che ci attendono sono molte e tutte affascinanti. Già in questa prima settimana abbiamo raccolto decine di istanze alle quali risponderemo senza indugio. Ho anche provveduto – ha concluso Colucci – a convocare la prima seduta del Consiglio Comunale, che si terrà venerdì 28 giugno”.

COMUNICATO STAMPA

